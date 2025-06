МААЕ потвърди щети по реактора, даващ на Иран алтернативен път към ядрено оръжие (ВИДЕО)

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - ядреният надзорен орган на ООН - актуализира оценката си за щетите, нанасени от ударите на Израел в четвъртък, 19 юни, по иранския реактор за тежка вода в град Хондаб. Те са повредили ключови сгради в съоръжението, включително дестилационната част. Тъй като реакторът все още е бил в процес на изграждане и не е функционирал, в него не е имало ядрен материал.

Поради това не се очакват "радиологични последици", заяви ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси.

As mentioned in yesterday’s update, while damage to the Khondab Heavy Water Production Plant was initially not visible, the Agency later assessed that key buildings at the facility were damaged, including the distillation unit.



