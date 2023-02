Опасен вулкан изригна на остров в Япония (СНИМКИ И ВИДЕО)

В близост до този остров във Филипинско море е имало земетресение с магнитуд 4,0, сочи информацията от Copernicus EU.

Сакураджима е стратовулкан, който е характерен с експлозивните си изригвания, които понякога водят до природни бедствия и човешки трагедии.

#桜島



The eruption of the #Sakurajima 🇯🇵 strato-#volcano continues



It is one of the most active volcanoes in the world, and, due to its explosive potential, it is considered very dangerous and is closely monitored as it is located ~9 km from #Kagoshima and its 600,000 residents