С пълна газ по магистралата, но недостатъчно: Командир на "Хизбула" умря при израелски въздушен удар (ВИДЕО)

Израелска въздушна атака успешно порази автомобил, в който се е возил един от военните командири на "Хизбула". Става въпрос за Мохамед Катар ал-Хусейни, за когото израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) твърдят, че един от командващите операции с обстрели по цели в Израел.

Според официалното съобщение, Хусейни е убит в т.нар. сектор Литани, в Южен Ливан, в района на Шабра. Конкретно Израел казва, че въпросният човек е ръководил обстрели в районите на Нахария и Хайфа.

"Военновъздушните сили ще продължат да действат, за да премахнат всяка заплаха за държавата Израел", декларират израелските ВВС.

Междувременно, Иран отново подложи Израел на ракетен обстрел. Израелски медии съобщават за поне 20 изстреляни ракети. В Техеран пък изглежда е нанесен израелски въздушен удар срещу ирански ядрен учен.

