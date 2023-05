ВИДЕО: Мъж реши да лети с чадър, вместо парашут, вятър понесе цял диван

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA мъжът е починал на път към болницата.

In #Novosibirsk , a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB

Междувременно, в Анкара беше заснет видеоклип как диван лети във въздуха. Причина – ураганен вятър, може би най-силният в историята на града, който донесе доста щети.

A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey.



No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara, minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq