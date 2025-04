Вижте чудото с Благодатния огън в Йерусалим (ВИДЕО)

Християните отпразнуваха вековната церемония на Благодатния огън в ерусалимската църква на Божи гроб, пише Washington post. Около 15.00 часа Йерусалимският патриарх Теофил излезе от балдахина на Божи гроб с 33 свещи, предавайки Светата светлина на вярващите, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Източноправославните християни вярват, че светлината по чудодеен начин се появява вътре в Светата едикула, построена на традиционното място на гробницата на Исус, докато скептиците, връщащи се към Средновековието, я отхвърлят като карнавален трик за масите, пише Associated Press.

