Виновен за изнасилване на 60 деца: Знаков случай в Австралия

Виновен по 307 обвинения, свързани с педофилия - може би най-известният австралийски педофил Ашли Пол Грифит призна вината си днес, 2 септември. Най-общо казано, Грифит е извършил гнусните престъпления докато е работил като детегледач в детски центрове.

Обвиненията обхващат изнасилване, сексуално насилие и експлоатация на десетки момичета, за които е трябвало да се грижи - в Австралия и Италия.

На съдия Антъни Рафтър му отне повече от 2 часа, за да прочете 307-те обвинения срещу Грифит в съдебната зала в Бризбън, където се бяха събрали няколко жертви и техните семейства, предаде Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Още: 17 г. на тъмно: Франция осъди свещеник за педофилия

Грифит беше арестуван за първи път през 2022 г. за детска порнография. Година по-късно той беше обвинен в 1623 престъпления срещу 91 деца. Някои обвинения обаче бяха оттеглени и ABC съобщи, че обвиненията от понеделник са свързани с приблизително 60 деца. Много от жертвите са били на възраст под 12 години.

Престъпленията са извършени между 2003 и 2022 г. на 12 различни места в Австралия, както и в Пиза, Италия.

Грифит е в ареста и ще бъде ясно каква ще е точната му присъда на по-късна дата. Съдът даде най-малко два дни, за да може да се запознае с показания за въздействието на престъпленията върху жертвите.

Още: Забрана за използване на изкуствен интелект: Британец генерира повече от 1000 неприлични снимки на деца

The face of Australia's worst alleged paedophile has tonight been unmasked.



Ashley Paul Griffith can now be identified for the first time under new Queensland laws. @TimArvier9 #9News pic.twitter.com/bvjJvbC0bA