Войната: Израел спира ударите по четири часа дневно, отваря втори коридор за евакуация (ВИДЕО)

В разговора американският президент поиска от израелския премиер да наложи ежедневни паузи, като това предложение е било прието от Тел Авив. Ежедневна хуманитарна пауза поиска по-рано днес и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Още: От Украйна до Ивицата Газа - светът никога няма да е същият

Байдън е поискал от израелците и пауза от поне три дни, за да даде възможност за преговори за освобождаването на някои заложници, държани от Хамас. „Да“, каза Байдън, запитан дали е поискал от Израел такава тридневна пауза. „Поисках дори по-дълга пауза за някои от тях“, уточни американският президент. Той добави, че в момента „няма възможност“ за официално прекратяване на огъня и каза, че ще „отне малко повече време“, отколкото се надява Израел да се съгласи на хуманитарните паузи.

Още: Заради "геноцид": Внесен е иск срещу Израел в Международния наказателен съд

Говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби каза, че ежедневна хуманитарна пауза ще бъде обявена в четвъртък и че израелците са се ангажирали да обявяват всеки четиричасов прозорец поне три часа предварително всеки ден. „Израел отваря и втори коридор за цивилни, за да избягат от районите, които са в момента във фокуса на военната му кампания срещу Хамас, с крайбрежен път, свързващ главната магистрала север-юг на територията“, обяви Кърби.

Битка за живота на заложниците

Натискът на Байдън за още по-дълга пауза идва като част от подновен дипломатически натиск за освобождаване на заложници, взети от Хамас и други въоръжени групи в Ивицата Газа по време на изненадващата им атака срещу Израел на 7 октомври. Израелски официални лица изчисляват, че екстремисти все още държат 239 заложници, включително деца и възрастни хора, от нападението, при което бяха убити и 1400 израелци. Американски служители казват, че смятат, че по-малко от 10 американци са сред държаните в плен.

Кърби каза пред репортери в четвъртък, че паузите могат да бъдат полезни за „връщането на всички 239 заложници със семействата им, включително по-малко от 10 американци, за които знаем, че са задържани. Така че, ако можем да измъкнем всички заложници, това е хубава крайна цел. Хуманитарните паузи могат да бъдат полезни в процеса на трансфер“, добави той.

Още: Скръб, гняв и отчаяние. В ивицата Газа става нещо потресаващо

В Катар се водеха непреки преговори, които изиграха важна роля в освобождаването на четирима заложници от Хамас миналия месец. Сега очевидно текат разговори за пускането на свобода на повече заложници. Директорът на ЦРУ Уилям Бърнс пристигна в четвъртък в Доха, за да обсъди усилията за освобождаване на заложници в Газа с министър-председателя на Катар и ръководителя на израелската разузнавателна агенция Мосад, съобщи американски служител.

Катар е чест посредник в международните отношения с Хамас. Американският служител подчерта, че Бърнс не играе водеща роля в преговорите. Кърби потвърди, че САЩ продължават да водят „активни дискусии с партньори относно опитите си да осигурят освобождаването на заложници“, отбелязвайки по-специално помощта на Катар. „Знаем, че те имат линии за комуникация с Хамас, които ние нямаме“, каза Кърби. „И ние ще продължим да работим с тях и регионалните партньори, за да се опитаме да осигурим освобождаването на всички заложници“, увери той.

Още: "Ройтерс": "Хизбула" е придобила руски противокорабни ракети (ВИДЕО)

Подполковник Ричард Хехт, израелски военен говорител, каза, че не е имало промяна в израелската тактика. „Няма прекратяване на огъня“, каза той пред репортери. „Това са тактически местни паузи за хуманитарна помощ, които са ограничени по време и площ. Тези евакуационни коридори са за цивилни да се придвижат на юг към по-безопасни зони, където могат да получат хуманитарна помощ“, обясни Хехт.

Бойните действия не спират

В потвърждение на думите му и днес продължиха интензивните израелски обстрели в Газа. При един от тях е бил поразен района на индонезийската болница в град Газа, съобщиха арабски медии. Според Ал Джазира, позовавайки се на палестинското вътрешно министерство, в резултат на ударите има "много ранени" сред хилядите бежанци, намерили убежище в болницата.

Arab media reports a massive strike in the area of the Indonesian Hospital in #Gaza



According to Al Jazeera, citing the Palestinian Interior Ministry, as a result of the strikes, there are "many wounded" among the thousands of refugees who have taken refuge in the hospital. pic.twitter.com/O9y6fUqMnJ — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2023

През последните часове продължават израелските операции и в окупирания Западен бряг - другата палестинска територия в страната освен Ивицата Газа. Там имаше поредна акция в бежанския лагер Дженин, където израелците търсеха въоръжени екстремисти.

⚡️Violent ongoing clashes between palestinian fighters and the occupation forces in Jenin pic.twitter.com/fZ9IQStIjd — War Monitor (@WarMonitors) November 9, 2023

Израелски военен анализатор обяви за успехи в мисията по унищожаването на тунелите на "Хамас" в Газа. По думите на лейтенант Игал Левин от ислямистката групировка са очаквали израелската армия да води кървави битки в тунелите, подобно на войната във Виетнам, затова екстремистите са инвестирали много в поставянето на всякакви капани във вътрешността им.

В действителност, пише той, нищо подобно не се случва. Ето как израелците се справят с тунелите - след като идентифицират даден тунел, те сондират къде точно водят подземните проходи, намират слабите точки в конструкцията, поставят заряди и в резултат на това тунелът се срутва като засипва и входа му.

The Israel Defense Forces says it located and destroyed a Hamas tunnel adjacent to a UNRWA school in the northern Gaza Strip.



pic.twitter.com/Hv0nkwu3KR — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2023

По подобен начин израелската армия е превзела и един от ключовите бастиони на „Хамас“, известен като "Комплекс 17", който се намира в Западна Джабалия в северната част на Ивицата Газа. Това се е случило след 10-часова битка в тунелите и на повърхността. Входът към тунелите се е намирал точно до детска градина, съобщи говорител на армията. В боевете са били убити терористи от "Хамас" и "Ислямски джихад", а израелската армия не дава информация за загубите на своите войници, съобщи „TVP World”.

ЦАХАЛ са открили и цех за производство на дронове на "Хамас" в жилищна сграда в квартал Шейх Радуан в град Газа, както и оръжеен склад в непосредствена близост до кооперацията, в която са живеели голям брой цивилни и която е съвсем близо и до училище. Кадри, разпространени от израелската армия, показват дроновете и оборудването, необходимо за тяхното сглобяване, както и инструкции за направата на взривни устройства и няколко бомби в жилищните помещения. Всичко това - до детската спалня в апартамента.

IDF soldiers locate a Hamas weapons production and storage facility inside a residential building, right next to a children's bedroom:



IDF soldiers discovered a Hamas weapons manufacturing and storage facility used to produce and store UAVs and weapons >> pic.twitter.com/lFIoesJV3W — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 9, 2023

Междувременно не липсваха и ответни удари. Ракета падна в град Ейлат в южната част на Израел. Предупредителните сирени не са били задействани и първоначално нямаше информация откъде е дошла ракетата.

⚡️The moments an explosion took place in Eilat a short while ago, sounds like a Shahed pic.twitter.com/WwTJr0u0dJ — War Monitor (@WarMonitors) November 9, 2023

Жертвите

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1405 души, а 5600 са ранени. Други над 240 бяха взети за заложници, като повечето от тях остават в плен. Сред тях има граждани на най-различни страни, включително и България.

Още: Макрон: Трябва да работим за спиране на огъня в Газа

От палестинска страна се съобщава за над 10 700 жертви – 10 569 от тях в Ивицата Газа и 175 на Западния бряг. Според данните на Ал Джазира, 4368 от тях са деца. Ранени са най-малко 28 500 души, като 26 475 от тях са в Газа, а 2 100 – на Западния бряг. 8663 от ранените са деца, посочва Ал Джазира.

Още: Терористите не се интересуват от гражданството на заложниците: Проф. Кънчев за отвлечените българи

Около 74% от 10 515 души, убити в Газа от 7 октомври насам, са деца, жени и възрастни хора, съобщи палестинското министерство на здравеопазването в Рамала в доклад от сряда, базиран на източници в контролирания от Хамас анклав. Не е ясно колко бойци са включени в общия брой. Говорителят на УНИЦЕФ Джеймс Елдър защити точността на броя на смъртните случаи, съобщени от Газа, като каза, че числата на организацията съвпадат с тези на контролираното от Хамас Министерство на здравеопазването в анклава.

Още: Жестоката атака на Израел в Газа. Бой за всяка улица и всеки дом - ето какво представлява операцията

Във войната между Израел и "Хамас" досега са убити 41 журналисти. 36 от тях са палестински репортери, убити от израелски удари в ивицата Газа. Организацията "Репортери без граници" е подала жалба в Международния наказателен съд за военни престъпления срещу журналисти в Палестина и Израел и настоява за незабавна защита на журналистите.

Още: САЩ: Над 80 камиона с хуманитарна помощ са влезли в Газа

Броят на загиналите, работещи в Газа за Агенцията на ООН за подпомагане и работа на палестинските бежанци в Близкия изток, се е увеличил до 99, обяви говорителят на генералния секретар на ООН. Последният брой на загиналите дойде само часове след като шефът на UNRWA Филип Лазарини оплака десетките си служители, убити в Газа след атаките срещу Израел от Хамас на 7 октомври.

Още: Заедно в скръбта: Израелец и палестинец, загубили дъщерите си, призовават за мир и прошка

Броят на цивилните смъртни случаи в Газа през последния месец на война между Израел и Хамас означава, че нещо "очевидно не е наред" с военната операция, която Израел започна след смъртоносните атаки на Хамас на 7 октомври, каза генералният секретар на ООН в сряда. Той припомни хилядите загинали само за дни деца.