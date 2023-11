"Ройтерс": "Хизбула" е придобила руски противокорабни ракети (ВИДЕО)

По-рано миналата седмица лидерът на организацията Саид Хасан Насрала предупреди Вашингтон, че неговата групировка е подготвила нещо за американските кораби, разположени в Близкия изток след избухването на войната в Израел миналия месец.

Според неназовани източници на "Ройтерс" Насрала може да е имал предвид противокорабните ракети, включително произведената в Русия "Оникс" (или "Яхонт") с обсег 300 км. "Оникс" е разработена за първи път през 1993 г. и може да бъде изстрелвана от въздуха, от земята или от подводници.

According to information gathered from three current and one former senior U.S. officials by Reuters, Hezbollah possesses an astonishingly advanced arsenal of weapons, including anti-ship missiles. Hezbollah has developed itself with capabilities in anti-ship, air defense,… pic.twitter.com/kfW6xNMaio