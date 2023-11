Войната в Близкия изток: Израелската армия открила тунели на Хамас под болница Ал-Шифа (ВИДЕО)

Израелските специални части нахлуха в болницата, която е най-голямата в Газа, в ранните часове на сряда, след като в продължение на седмици твърдяха, че именно това е мястото на подземен команден и контролен център на Хамас. Лекари и здравни служители в управлявания от Хамас анклав упорито отричат ​​обвинението. Към момента CNN уточнява, че не може независимо да провери твърденията на Израел или Хамас.

Видеото, предоставено от Израел, показва оголена земя, разкриваща дупка в земята. Страната на шахтата изглежда подсилена с бетон. Откритите тръби и кабели също могат да се видят близо до повърхността. В един момент видеото, което е геолокализирано от CNN, се накланя, за да разкрие една от основните сгради на болницата на около 30 метра от дупката.

В изявлението на армията се казва, че войските също са открили наблизо минирана кола, съдържаща голямо количество оръжия и боеприпаси.

EXPOSED: In the Shifa Hospital complex, IDF troops found a hidden booby-trapped vehicle containing a large number of weapons, including: · AK-47s · RPGs · sniper rifles · grenades · other explosives See for yourself: pic.twitter.com/TApCThR9OM

В телевизионен брифинг в четвъртък вечерта, говорителят на армията контраадмирал Даниел Хагари каза, че армейски инженери работят по разкриването на инфраструктурата на тунела. Хагари каза още, че войниците са разкрили работещ тунел в болницата Ал-Рантиси в северната част на Газа.

Израелските военновъздушни сили са нанесли удар и по къщата в Газа на лидера на "Хамас" Исмаил Хания, който се намира извън пределите на Ивицата. Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че резиденцията на лидера на Политбюро на ислямистката организация е била използвана за терористични цели и често е служела за място за срещи на висшето ръководство на "Хамас". Хания в последните години живее в Катар, отбелязва BBC. Той бе избран за лидер на "Хамас" през 2017 г., а преди това бе дясната ръка на основателя на групировката шейх Ахмед Ясин, който бе убит през 2004 г.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U