Войната в Близкия изток: Нищо няма да ни спре, заяви Нетаняху (ВИДЕО)

"Ние ще продължим до края, няма съмнение. Казвам това с голяма болка, но и с оглед на международния натиск. Нищо няма да ни спре. Ще продължим до края, до победата, нищо по-малко от това", каза Нетаняху във видеообръщение, разпространено от кабинета му.

Припомняме, че във вторник израелският премиер обяви, че Хамас нямат вече място в управлението на анклава. Днес ръководителят на палестинското движение Исмаил Хания каза, че всеки план за следвоенна Газа, който не включва палестинската въоръжена група, е просто "заблуда". "Всяко споразумение в Газа или в палестинската кауза без Хамас или без съпротивителните фракции е заблуда", каза Хания в телевизионна реч.

Коментарите на Хания дойдоха ден след като израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че няма да позволи "влизането в Газа на онези, които... подкрепят тероризма и финансират тероризма".

Хания обаче каза, че е отворен за преговори за прекратяване на израелското нападение и "поставяне на ред в палестинския дом както на Западния бряг, така и в Ивицата Газа". Той каза, че Хамас е готов за преговори, които могат да доведат до "политически път, който гарантира правото на палестинския народ на негова независима държава със столица Йерусалим".

Двама души бяха убити и един ранен при нападение, включващо "вражески самолет, насочен към и унищожаващ къща" в град Ятер в Южен Ливан, съобщи Националната информационна агенция на страната в сряда. Ятер е на около 8 километра от границата с Израел.

Това идва, след като в сряда беше съобщено за нов кръстосан огън между Израел и Хизбула между границата на Израел и Ливан. Клетка на Хизбула е била ударена в Ливан, а изтребител е ударил военен комплекс на Хизбула, обявиха от израелската армия.

Израел продължи операцията си и в окупирания град Дженин на Западния бряг за втори пореден ден, като се съобщава за сблъсъци между жителите на града и израелските сили. Към сряда осем души са били убити, според палестинското министерство на здравеопазването в Рамала. Три жилищни къщи са били ударени от израелските сили в източната част на Дженин, 12 души бяха задържани и освободени, а израелските сили извършиха няколко нападения на къщи. Училищата в целия град бяха затворени в сряда заради нахлуването, съобщи палестинската информационна агенция в района.

Израелските отбранителни сили казват, че продължават операцията си в Дженин, която включва претърсване на стотици комплекси, разпит на стотици заподозрени и унищожаване на "шест лаборатории за експлозиви, подземни шахти на тунели, четири командни центъра за наблюдение, както и взривни устройства". Армията също каза, че е конфискувала боеприпаси, оръжия, военно оборудване и части за оръжия.

