Войната в Израел: Боевете в Северна Газа продължават, сериозни критики към Тел Авив (ВИДЕО)

Новата информация идва на фона на твърденията на израелския министър на отбраната Йоав Галант, който обяви във вторник, че Хамас е "изгубил контрол" над северната част на Ивицата Газа.

Израелските сили продължиха да нанасят удари по някои от най-северните райони на Газа в сряда вечерта близо до Бейт Лахия и Джабаля. CNN стана свидетел на няколко големи експлозии, факли и трасиращ огън в този район.

Въпреки че е потвърдено, че израелските сили са си осигурили контрола над големи части от Северна Газа и са навлезли дълбоко в града, в много райони все още има съпротива от страна на бойците на Хамас.

След като израелските войници превзеха сградата на парламента на "Хамас" в град Газа преди няколко дни и даже се снимаха там с израелското знаме, днес военните разрушиха зданието. В социалните мрежи се появи видеозапис, показващ моментът на взрива.

Израел влезе и в болница Ал-Шифа в град Газа, като обяви, че е намерил военно оборудване в лечебното заведение. Израелските сили влязоха в Ал-Шифа в ранните часове на сряда, след като седмици наред сигнализираха за намерението си да се придвижат към комплекса, за който твърдят, че е мястото на подземен команден и контролен център на Хамас. Лекари и здравни служители в контролирания от Хамас анклав последователно отхвърлят тези обвинения.

В изявление Израелските отбранителни сили казаха, че войниците са намерили стая в болницата, където са открили „технологични активи, заедно с военно и бойно оборудване, използвано от Хамас“. „В друг отдел в болницата войниците откриха оперативен команден център и технологични активи, принадлежащи на Хамас“, се казва още в изявлението, което показва, че организацията използва болницата за терористични цели.

Израел е подложен на значителен международен натиск да докаже твърденията си за проникването на Хамас в болницата, за да оправдае някои от военните си решения - които иначе биха могли да представляват възможно сериозно нарушение на международното хуманитарно право. Със сигурност все още няма индикации, че войските са открили многоетажна тунелна структура с подземни камери - от вида, илюстриран в анимация, представена от говорителя на армията на брифинг преди почти три седмици. Хамас отговори на по-ранни коментари от израелската армия - че войските са открили оръжия в болницата - като явна лъжа и пропаганда.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус осъди остро израелската военна операция в болница в ивицата Газа, предаде ДПА. "Нахлуването на израелски военни в болницата "Ал Шифа" в град Газа е напълно неприемливо", заяви днес той в началото на пресконференция в Женева.

Днес срещу действията на Тел Авив се обяви и още един високопоставен служител на ООН. „Ужасът, на който са претърпени цивилните в Газа, се засилва с всеки изминал ден и "клането" трябва да спре“, каза ръководителят на хуманитарната служба на ООН, след като израелските сили нахлуха в болница Ал-Шифа. „Докато касапницата в Газа достига нови нива на ужас всеки ден, светът продължава да гледа в шок как болниците са обстрелвани, недоносените бебета умират и цялото население е лишено от основните средства за оцеляване“, каза Мартин Грифитс, Заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешна помощ. „Това не може да бъде позволено да продължава“, категоричен е той.

