Разкрити са още тунели на "Хамас" до болници и училища. Израел съобщи за 46 свои загинали военни

Говорител на армията потвърди общия брой на жертвите пред АФП, като уточни, че двама войници са били убити в битка в северната част на Газа във вчерашния ден, 13 ноември.

Същевременно от ЦАХАЛ обявиха и че са открили тунел на терористите, водещ директно от болницата Ал-Рантиси до къща, използвана от екстремистите, както и до училище и до една от сградите на ООН.

Not only does a terrorist tunnel appear to lead from a Hamas terrorist's house to the Rantisi hospital, they are also right next to a school and a @UN building.



Hamas exploits the people of Gaza. https://t.co/KwmWZok54G pic.twitter.com/90CUiVr9Pi