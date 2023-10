Всичко за израелската версия за удара по болницата в Газа: Твърдения и доказателства (ВИДЕА)

В 18:59 местно време на 17 октомври палестинската групировка "Ислямски джихад" е изстреляла около 10 ракети. Именно тогава идва и съобщението за експлозията в болницата.

От ЦАХАЛ са анализирали данните и могат да твърдят с почти пълна увереност, че взривът е причинен от дефектирала ракета на палестинската въоръжена групировка, изстреляна от гробище близо до болницата, каза той.

От експлозията е пострадала не толкова сградата на самата болница колкото паркингът й. Според Хагари един въздушен удар на израелската армия би причинил много по-сериозни щети.

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

По думите му "Хамас" светкавично са посочили като виновник за удара Израел, но за това кратко време, в което те отправиха обвиненията си, е невъзможно да се анализира и разбере какво се е случило в действителност, твърди той.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

На въпрос на журналист защо някой трябва да вярва на израелската версия за събитията, говорителят на ЦАХАЛ каза, че експерти в Израел са прекарали часове, за да проверят автентичността на фактите.

От ЦАХАЛ предоставиха и прехванатите разговори на терористите, които признават, че ракетата е била тяхна.

Islamic Jihad struck a Hospital in Gaza—the IDF did not.



Listen to the terrorists as they realize this themselves: pic.twitter.com/u7WyU8Rxwz — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Видео на самия удар

Камера, инсталирана от Канал 12 на израелската телевизия, е уловила момента, в който ракетата, изстреляна от Газа, е паднала близо до болницата Ал-Ахли.

На кадрите се вижда, че в 18:59 ч. няколко ракети са били изстреляни от стартовата площадка на "Ислямски джихад" в посока Израел. Малко след изстрелването една от ракетите блесва във въздуха и се разбива на земята близо до болницата.

EXCLUSIVE: Channel 12 News camera records the Islamic Jihad shooting at the hospital in Gazahttps://t.co/i8DnQzUrBj@LeviYonit pic.twitter.com/GiNpRBXLwl — החדשות - N12 (@N12News) October 18, 2023

Разследването на Белия дом

Същевременно от Белия дом заявиха, че продължават да събират информация за удара от въздушни изображения, прехващания на разговори на членове на "Хамас" и данни от отворени източници и текущата им оценка на този етап е, че Израел не е отговорен за вчерашния бомбен атентат в болницата, съобщи The Times of Israel.

U.S.: Israel not responsible for Al-Ahli Baptist Hospital#US intelligence based on aerial imagery and intercepts of conversations between #Hamas militants indicates #Israel was not involved in a strike on a hospital in the #Gaza Strip that killed more than 470 people, the White… pic.twitter.com/dR349Ueili — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2023