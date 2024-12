Вулкан изригна във Филипините, наредиха евакуация (ВИДЕО)

Вулкан изризгна тази сутрин в централната част на Филипините. Огромен стълб пепел се издигна в небето, а правителството призова за евакуация на околните села.

Издигащ се на повече от 2400 метра над морското равнище на централния остров Негрос, Канлаон е един от 24-те активни вулкана във Филипините. Евакуацията ще бъде проведена в радиус от шест километра от вулкана.

Видеоклипове, публикувани от жителите на близките населени места в социалните мрежи, показват гигантска сива маса дим, която се извисява над кратера на Канлаон.

През септември стотици жители наблизо бяха евакуирани, след като вулканът изхвърли хиляди тонове вредни газове в рамките на един ден.

BREAKING: Kanlaon Volcano is erupting!



The #KanlaonVolcano on Negros Island is currently erupting as of 3:06 PM, according to PHIVOLCS.

📹| Paula/FB#Philippines #Kanlaon pic.twitter.com/gFbJe3GCQx