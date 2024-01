Вулкан в Индонезия изригна за втори път в рамките на два месеца (ВИДЕО)

„Хората, които живеят близо до долината или речните брегове под връх Марапи, трябва да бъдат предупредени за заплахата от лава, която може да се появи през дъждовния сезон“, се казва в изявление на агенцията по вулканология на страната, цитирано от БГНЕС.

Още: Поредно вулканично изригване в Исландия, хиляди са евакуирани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Indonesia's Marapi volcano erupted again, with ash rising 4,300 feet from the peak six weeks after a fatal eruption https://t.co/FRpqeUTYOU pic.twitter.com/B786LTwa4s