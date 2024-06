Външният министър на Израел нарече Ердоган „военнопрестъпник“

Обидата той отправи в социалната мрежа Х.

Политикът написа, че Ердоган е обявил "подкрепа за „Хизбула“ срещу израелската заплаха.

Още: Ердоган се обади на Путин заради Дагестан

"Ердоган е военнопрестъпник, който избива невинни кюрди по сирийската граница и се опитва да отрече правото на Израел на самозащита от една терористична организация, която атакува от Ливан по нареждания на Иран“, твърди Кац.

Това стана, след като по-рано в сряда турският президент изрази солидарност с Ливан на фона на нарастващото напрежение с Израел. Той призова и останалите страни от региона да направят същото, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер. В изказването си Ердоган нарече израелския премиер Бенямин Нетаняху „психично болен“.

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.…