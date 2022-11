Въоръжен дрон удари петролен танкер на израелски милиардер (СНИМКИ)

Информацията беше потвърдена от източник от министерството на отбраната на Израел, пожелал анонимност, който добавил, че зад нападението вероятно стоят иранските служби. Атаката, както съобщава и АП, е извършена във вторник вечерта и идва на фона на повишено напрежение с Иран.

ОЩЕ: Спря ли Иран дроновете си за Русия? Путин говори по телефона с иранския президент

Търговският флот на Обединеното кралство, който контролира корабоплаването в региона на Близкия изток, е заявил, че е запознат с инцидента и в момента той се разследва.

Неназованият служител е идентифицирал кораба като плаващ под либерийски флаг и управляван от базираната в Сингапур компания Eastern Pacific Shipping, собственост на израелския милиардер Идан Офер.

Drone attack against Israeli-owned oil tanker in the Gulf of Oman pic.twitter.com/qbbzCxI1vy