Взривове в района на ядрения комплекс на Иран в Исфахан (ВИДЕО)

Съобщения и твърдения за атака срещу иранския ядрен комплекс в град Исфахан се появиха в социалните мрежи в малките часове на тази нощ.

Reports of explosions near Isfahan and Tehran, Iran. pic.twitter.com/5VrYCIftld

Причината - видеокадри и снимки на взривове и експлозиции в района на комплекса. Университетският град Исфахан е центърът на изследванията в иранската ядрена програма. В района на Исфахан работят три малки изследователски реактора, доставени от Китай, които служат и за производството на горивни пръти. В инсталациите край Исфахан уранът може да се превръща в газообразен уранов хексафлуорид - суровина, нужна за обогатения уран, който е необходим за създаването на ядрени бомби. Там има и военновъздушна база (Хатам ал-Анбия), както и завод за производство на дронове.

Explosions heard near the Isfahan Nuclear Facility in Iran. Something is also on fire pic.twitter.com/y4N74wgp6G