За първи път балистична ракета бе свалена в Космоса - Израел я прехвана (ВИДЕО)

Балистичната ракета беше изстреляна от Йемен от подкрепяните от Иран хути и прелетя почти 1600 км над Арабския полуостров по пътя към целта си - израелския пристанищен град Ейлат.

Макар че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) разкриха малко подробности за прехващането, е известно, че военновъздушните сили разполагат с няколко батареи от системата Arrow 2, която използва хиперзвуков прехващач за унищожаване на пристигащи ракети в Космоса.

Израелското министерство на отбраната публикува видеоклип, показващ момента на прехващането, като на цветното изображение едва се вижда слабата цилиндрична форма на идващата балистична ракета, преди експлозията да се размаже по екрана.

В изявление на ЦАХАЛ се казва, че системите на военновъздушните сили са проследили траекторията на ракетата и са я прехванали "в най-подходящото оперативно време и място", предава The Telegraph.

Снимки от Ейлат показаха димна пътека от прехващача "Стрела", а жителите съобщиха, че са чули голяма експлозия.

