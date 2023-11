Пропалестински демонстранти щурмуваха военна база на САЩ и Турция (ВИДЕО)

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите.

In #Turkey, a crowd of pro-Palestinian demonstrators gathered near the Turkish-U.S. Incirlik Air Base: they tried to break into its territory.



Police used tear gas and water cannons to disperse the protesters. pic.twitter.com/7IV4gXq6FK