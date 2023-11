Загинал и тежко ранени при стрелба на автобусна спирка в Йерусалим (ВИДЕА)

Убита е 24-годишна жена, а 8 души са транспортирани до две близки болници - петима от тях са в тежко състояние, съобщават от Спешната помощ на Израел в социалната мрежа X.

По-късно от полицията съобщиха, че двама нападатели са били неутрализирани на мястото.

Update to the shooting attack on Weitzmann Blvd in Jerusalem: MDA EMTs and Paramedics have pronounced a 24 year old female deceased, and are evacuating 8 casualties to Shaare Tzedek and Hadassah Ein Karem Hospitals: 5 in serious condition, 1 moderate, and 2 mild. pic.twitter.com/USxLGWamZ6