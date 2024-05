Заради повреда в колесника: Товарен самолет кацна аварийно в Истанбул (ВИДЕО)

ОЩЕ: Аварийно кацане на самолет в Родос



Самолетът „Боинг 763“ на FedEx по маршрут Париж – Истанбул е поискал разрешение за кацане „по корем“, като е съобщил за повреда в колесника. Летището е предприело необходимите мерки за безопасност, а на пистата са били изпратени противопожарни и спасителни екипи.

Кацането е било успешно и екипажът е евакуирал самолета без да пострада никой. Самолетът вече е изтеглен. Извършва се разследване на причините за инцидента.

A FedEx Boeing 767-300, with registration N110FE, had issues with her nose wheel landing gear and had to land without the gear extended at İstanbul Airport earlier today. #fedex #incident



📷 credit @fl360aero pic.twitter.com/S6rQaTQh1B