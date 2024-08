Земетресение от 7,1 по Рихтер разтърси Япония, има опасност от цунами (ВИДЕО)

В четвъртък следобед японско време, 8 август, в южната част на остров Кюшу е станало земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер.

По японската скала за сеизмична интензивност, която е със 7 степени, това събитие е регистрирано в долните нива на ниво 6, става ясно от съобщение на властите, цитирано от Japan Times.

Всичко това предизвика предупреждение за цунами по източното и южното крайбрежие на остров Кюшу и южното крайбрежие на остров Шикоку, съобщи Метеорологичната агенция на Япония.

Засега не се съобщават данни за жертви и ранени.

🎥 The earthquake in #Japan is upgraded from 7.1 to 7.3 Magnitude. pic.twitter.com/b0qcW5SgIG

🚨#UPDATE: Dashcam footage shows moments when shaking felt in southern Japan earthquake, tsunami alerts have been issued.



The footage is believed to be from Miyazaki.

pic.twitter.com/Trq4dWjLq8