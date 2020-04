Mинисериалът „Тутанкамон“ - перфектният избор за филмов маратон

Действието в минисериала „Тутанкамон“ (четири части) се развива сред златистите пясъци, надвисналите урви и изпепеляващата жега в Долината на кралете. Мащабната продукция разказва личната история на Хауърд Картър (в ролята Макс Айрънс , който може да ви е познат от The Little Drummer Girl The White Queen ), известния британски археолог, открил гробницата на момчето крал Тутанкамон.Виждаме младия Картър през 1905 г., когато предвожда експедиция с жар, но когато страстите се разгарят и той застрашава разкопките, археологическият му лиценз е отменен от Службата за антични разкопки в Кайро. Самотен и презрян от обществото, той живее в трудни условия, докато шансът не го среща със зашеметяващия британски аристократ лорд Карнарвън (ветеранът Сам Нийл , „Джурасик Парк“, „Пианото“) - ентусиазиран любител археолог, и дъщеря му лейди Евелин (очарователната Ейми Рен , която сигурно сте забелязали в The Last Kingdom ). Това довежда до драматична промяна в съдбата на Картър и неочакван шанс в любовта.