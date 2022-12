5 приказни филма с действителни личности, които да не пропускате

Сиси, Агата Кристи, Испанската принцеса, Йоркширският ветеринар и още исторически знаменитости по Epic Drama

Сигурно си мислите, че като е ТВ канал за драматични сериали „в епоха“, Epic Drama значи само измислени истории. Съвсем не! Този празничен сезон можете да гледате поне пет заглавия с епични истории с главни герои - реални исторически личности. Агата Кристи, Елизабет Баварска и Франц Йосиф, йоркширският ветеринар Джеймс Хериот, автор на световни бестселъри, викарият на Гранчестър, венчал Чарлз и Даяна – или поне прототипът му, Катерина Арагонска и още плеяда исторически знаменитости – вижте ги в новите им ТВ образи по ТВ канал Epic Drama.

Видео на сезон 2 на „Сиси“ – по Epic Drama

Сиси

Epic Drama премиера: 26 декември, всеки ден от 22:00 ч.

Отново: Всяка сряда, от 11 януари в 22:00 ч.

Сезон: 2, Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Оригинално заглавие: Sisi

В ролите: Доминик Девънпорт, Яник Шуман

В края на първия сезон оставихме Сиси и Франц да привикват към живота си заедно като семейна двойка и като император и императрица на фона на война и конфликти. Предизвикателствата за двойката продължават във втория сезон.

Докато Сиси се опитва да бъде силна както за своя народ, така и за съпруга си, Ото фон Бисмарк заплашва да подложи Австрия на нова война; животът в позлатена клетка затруднява Сиси. Младата императрица предприема дипломатическо пътуване до Унгария. Там тя е впечатлена не само от необятността на унгарската пустош и простия живот на местните хора, но и от граф Гюла Андраши, с когото се сближава все повече и повече.

Разкъсвана между харизматичния лидер на бунтовниците и съпруга си, Сиси в крайна сметка трябва да вземе трудно решение.

Агата и проклятието на Ищар

По Epic Drama: 23 декември в 20:25 ч., 31 декември в 14:05 ч.

Отново: 7 януари в 20:25 ч.





Брой епизоди: 1 x 95 мин.

Оригинално заглавие: Agatha and the Curse of Ishtar

В ролите: Линдзи Маршъл, Джона Хауер-Кинг

Две години са минали от сензацията, причинена от изненадващото изчезване за 11 дни на Агата Кристи. Сега авторката смята да изостави писането на криминални романи и да преследва сериозна литературна кариера.

В търсене на изолация и вдъхновение, тя се отправя към Багдад на археологическа обиколка, но там открива сложна обстановка. Най-големите петролни залежи в света са били открити и древните съкровища на Ирак са застрашени. Агата се натъква на очарователен, но наивен млад археолог на име Макс, който се нуждае от помощта ѝ, за да разкрие серия от загадъчни убийства във вилата, в която са отседнали. Дали Агата е срещнала достоен партньор?

Продуциран от съпрузите Том и Емили Далтън, филмът е заснет е в Малта, заедно с "Агата и среднощните убийства" от 2020 г.

Актьорският състав включка английската актриса Линдзи Маршал (Клеопатра в „Рим“ на НВО, „Часовете“) като прословутата Агата Кристи и младият Джона Хауер-Кинг („Свят в пламъци“ по Epic Drama, „Малки жени“), в ролята на красивия историк Макс Малоуан. Точно тяхната история е много близка до реалната житейска история на Кристи.

Испанската принцеса & Сиси – тематичен блок

По Epic Drama: Всяка сряда, от 11 януари в 22:00 ч.

Брой епизоди: 8 x 60 мин.

Оригинално заглавие: The Spanish Princess

В ролите: Шарлът Хоуп, Руайри О’Конър

Видео за тематичен блок „Испанската принцеса“ и „Сиси“ по Epic Drama

Завръщайки се в света на интригата на кралския двор на Тюдор, потопете се в ярката и завладяваща история, разказана уникално от гледна точка на жените. Тя хвърля светлина и върху неразказаните истории на цветнокожите хора, живеещи и работещи в Лондон през 16-ти век.

Катерина Арагонска е млада принцеса от Испания със силна воля. Английският престол й е обещан от дете и тя пристига в сивата, дъждовна Англия с придворните си дами Лина - испанска благородница от афро-иберийски произход, и сладката и свободолюбива Роза. Когато съпругът й принц Артър умира внезапно, престолът изглежда изгубен за Катерина, докато тя не насочва погледа си към новия наследник - харизматичния и своенравен принц Хари, който един ден ще управлява като крал Хенри VIII.

„Испанската принцеса“ е продължение на историите „Бялата кралица“ и „Бялата принцеса“ - по бестселърите на Филипа Грегъри.





Гранчестър: Специален коледен епизод

По Epic Drama: 27 декември в 14:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 90 мин.

Оригинално заглавие: Grantchester: Christmas Special

В ролите: Джеймс Нортън, Робсън Грийн

През седмицата преди Коледа Сидни е зает с богослужения, коледни песни и честване на Рождество в църквата, обаче изчезването на младоженец от зимна сватба въвлича Сидни и най-добрия му приятел Джорди в заплетен случай, включващ стриптийз клуб, обитаван от духове магазин за играчки и отглас от неразкрито убийство от минали години. И сякаш тези затруднения не са достатъчни за Сидни, Аманда е на път да роди всеки момент...

Изпълнителният продуцент на сериала „Гранчестър“ за пръв път се натъква на очарователния викарий чрез книга на Джеймс Ранси, наречена „Сидни Чеймбърс и сянката на смъртта“. Веднага се влюбва в нея и вижда потенциал за ТВ сериал. Може би донякъде, защото бащата на автора - Робърт Ранси - е викарий. Прототипът на главния герой – Робърт Ранси, обаче, не е обикновен викарий. Той е архиепископът на Кентърбъри, който в 1980-та венчава Даяна и Чарлз!

Освен това: Гранчестър е реално съществуващо място! Миниатюрното селце с 540 жители е само на 2 мили южно от Кембридж по река Кам. И определено вече е част от поп-културата. Гранчестър е бил дом на Дейвид Гилмор, един от членовете на Пинк Флойд, които дори написват песен за него: Grantchester Meadows.

За всички създания - големи и малки - специален коледен епизод

По Epic Drama: Понеделник, 26 декември в 21:00 ч.

Отново: Неделя, 1 януари, в 21:05 ч.

Брой епизоди: 1 x 90 мин.

Оригинално заглавие: All Creatures Great&Small: Christmas Special

В ролите: Никълъс Ралф, Самуел Уест

В Дароуби е Коледа и всеки се опитва да се възползва максимално от момента, докато светът е във война. Млада еврейка, евакуирана от Манчестър, която никога преди не е празнувала Коледа, внася настроение в дома, докато всички чакат важни новини. Междувременно г-жа Хол се натъква на Джералд на пазара и неочаквано решава да го покани на още неорганизирано коледно парти в Скелдейл, когато той ѝ казва, че напуска Дароуби. Останалите от къщата ѝ помагат да събере няколко гости и да подготви гощавка, но ще дойде ли той и ако го направи, готова ли е г-жа Хол да му каже как се чувства?

Това е художествената история на може би най-известния ветеринар в литературата - Джеймс Хериот – псевдоним на реално съществувалия йоркширски ветеринарен хирург Джеймс Алфред Уайт, автор на поредица бестселъри в международен мащаб.

