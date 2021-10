Актрисата Шарлът Хоуп – Испанската принцеса на Epic Drama

Това е историята на Катерина Арагонска, която пристига в Лондон, като наследница на испанския кралски двор, за да се омъжи за принц Артър и да се възкачи на английския трон. Тя и свитата й не получават топъл прием, а когато Артър умира внезапно, тя няма друг избор, освен да опита да впечатли новият престолонаследник, харизматичния принц Хенри, станал известен по-късно на целия свят като Хенри VIII.

В интервю, предоставено специално на Actualno ВКЪЩИ от Epic Drama, актрисата ШАРЛЪТ ХОУП (родена на 15 октомври 1991 г. в Салисбъри актриса може да сте забелязали в The Theory of Everything, Allied или The Nun) разказва за живяването си да влезе в одеждите на тази забележителна фигура на малкия екран.

А: Сякаш сериалът целенасочено е озаглавен така, че да разказва историята от гледна точка на жените от епохата; Какво е Вашето усещане; като че ли на жените само от части им се отдава дължимото, понеже мъжете винаги са ги засенчвали. До колко сериалът се опитва да запълни някакви такива пропуски в историята?

Шарлът: Мисля, че това е конкретно така с Хенри, историята на Хенри VIII. Нашата представа за Тюдорите винаги е минавала през фигурата на този огромен мощен крал, докато Катрин, например, винаги е била нещо като бележка под линия, “изоставената безплодна съпруга”, която е нещо като предисловие към Ан Болейн. Виждаме нейната история през нейните очи и през очите на жените, които я обграждат. Това обръща огледално образа. Това ме привлече – да разкажа история, която всички знаят, но през перспектива, позната на малцина.

А: Това наистина е интересно, както сама казвате. До колко е забавно да се играе принцеса, принц, придворен?

Шарлът: Това ми беше мечтата! Ще ми се да бях принцеса за постоянно. Снимахме и сцената със сватбата и това и до днес е най-любимият ми снимачен ден въобще. Имахме невероятно костюми. Работихме със страхотния дизайнер на костюми Фион Бойесен и тя ми направи тази изключителна рокля, не се сдържах и възкликнах “Това е моята сватба!”

А: Значи не е все едно дали си принцеса или не?

Шарлът: Ами, дрехите са по-хубави, да.

А: В тази връзка се чудехме, според Вас, до колко помага това, че сериалът е за кралски особи, а днешната публика, особено по-младата, има свой поглед към съвременните монарси? Като че ли преди 20-ина година нямаше чак такъв апетит към кралски истории.

Шарлот: И на мен така ми се струва. Като че ли настоящите английски монарси успяха да заинтригуват цяло ново поколение – независимо дали са за или против нещо. И това определено помага един такъв сериал да е по-популярен като цяло.

А: Когато изобразявате Катрин на екрана, с какво ви помага историческата фигура? Или не се позовавате на нея изобщо?

Шарлът: За мен е смесица от неща. Говорихме си с Алисия Борачеро, която е в ролята на Исабела, и тя ми разказваше, че в Испания споменът за Катрин е като за дързък и смел лидер и нещо като пълна противоположност на начина, по който я виждаме в Англия. Беше изненадващо да се чуе тази перспектива и да се вникне в историческия фон, за да се разбере каква наистина е била Катрин.

От актьорска гледна точка винаги мислиш какво да вложиш от себе си в персонажа. Чрез нея изпитвах любов, изпитвах чувство за дълг, ангажимент към начина, по който избирам между това, което трябва да направя, и това, което чувствам; осъзнатост, отговорност към другите в живота ми, особено жените. Наистина е въпрос на баланс към историческата достоверност и необходимостта да звучиш актуално.

