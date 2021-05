Бялата принцеса, Epic Drama и превъплъщението на Джоди Комър в Елизабет Йоркска

Екранизацията по бестселър трилогията за истинската война на тронове е в ефир всяка сряда в 22:00

От историята: Коя точно е „Бялата принцеса“?

Принцесата на малкия екран

Принцесата на малкия екран

е мини сериал, базиран на романа на Филипа Грегъри (), пряко продължение на номинирания за Златен глобус „Бялата кралица", също проследяващ битката за английската корона от гледна точка на жените. Продукцията дебютира понаи се излъчвас повторение. Фокусът е върху брака на Елизабет Йоркска и Хенри VII, който цели да сложи край на Войната на розите.Различията между двамата, обаче, водят до нови конфликти. Ето поглед зад кулисите на сериала по действителни събития за династиите, водили истинската война на тронове. Трейлър "And Now We Will Rule" на „Бялата принцеса" по Epic Drama (Swan Lake soundtrack)Основаването на династията на Тюдорите и краят на кралския конфликт между Йорк и Ланкастър, известен като Войната на розите, започва от Елизабет Удвил – майка на Елизабет Йоркска, известна и като „Лизи". Елизабет Удвил се споразумява с Лейди Маргарет Бофорт, майката на Хенри Тюдор, който е с най-кралски произход в рода Ланкастър – за него именно Елизабет Удвил иска да омъжи дъщеря си, Елизабет Йоркска. Според историческите извори, след сватбата им, Лейди Маргарет започва да ревнува, тъй като вече не може да влияе така силно на единствения си син – бракът му с Лизи се оказва щастлив.Лизи ражда седем деца на Хенри VII, преди да почине на 37-ия си рожден ден – на 11 февруари 1503 - от следродилна треска, седмица след като последното им дете – Катрин, умира в деня на раждането си. Според преданията, Лизи е добра и грижовна жена, смятана е за красива, а свидетелство за факта, че Хенри VII я е обичал истински е поведението му след смъртта й: той й прави разточително погребение, въпреки, че е считан за скъперник. Той също така никога повече не се жени.Макар че предисторията - сериалът „Бялата кралица"- е аплодиран от кинокритиците и става хит сред публиката, продуцентите от ВВС нямат план да снимат продължение. Изненадващо, американската ТВ мрежаму дава зелена светлина, след като се споразумява за сътрудничество със създателите на оригиналния сериал. Продължението „Бялата принцеса" е снимано в Бристъл: изграждат 15 специални снимачни декора, които играят ролята на различни части от Двореца Уестминстър. Екип от 200 човека ги строи в продължение на 7 седмици, като детайлите се проучват обстойно за историческа достоверност. Разбира се, снима се и на външни терени: сватбата на Хенри VII и Елизабет, например, е заснета със стотина статисти в Катедралата на Бристъл.Актрисата, която е в главната роля и е известна най-вече като наемния убиец Виланел в, скоро ще се появи с Райън Рейнолдс в амбициозната му комедия. Актрисата дава обяснение защо Елизабет Йоркска носи сватбена рокля в червено и черно. Тя смята, че така Лизи показва, че не се омъжва по любов, а влиза насила в този брак.), който е в ролята на Хенри VII, добавя, че аленото е цветът на войната, така че роклята на Елизабет е изключително обидна, според понятията на онова време. Така, в началото на историята в осем части, Лизи явно гледа на брака си като на война на живот и смърт, което още се усложнява от майката на Ханри VII, Лейди Маргарет – в ролята е актрисатапопулярна като Лейди Кейтлин Старк отС течение на времето – измамите и интригите са изместени от истински емоции, които придават смисъл на мотото на минисериала –