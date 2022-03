Инспектор Далглиш: Необичайните случаи на един необикновен детектив

Сериалът от три епизода с филмова продължителност, се случва в Англия от 1970-те. Инспектор Далглиш разкрива три сложни случая, като всеки от тях е доста потресаващ за обикновен човек, най-малкото защото са свързани с места като сиропиталище, старчески дом и църква. Подходът на Далглиш е безпристрастен и почива на фактите, но това не означава, че е безразличен.

Видео за „Инспектор Далглиш“ – от 14 март по Epic Drama

Според изпълнителния продуцент Илейн Пайк, Бърти Карвел е идеален за ролята на следователя, защото умее да направи героя човечен и съчувстващ като същевременно остане емоционално отдръпнат. “В хода на снимките той сякаш откриваше все повече тънки, интересни и изненадващ нюанси в образа. Мисля, че Бърти е един брилянтен нов телевизионен детектив.”

Далглиш е истински ексцентрик, но не е самотник. Той има двама асистенти – сержант Чарлс Мастерсън, в чиято роля е Джереми Ървайн (War Horse, Mamma Mia! Here We Go Again), както и сержант Кейт Мискин – в ролята е Карлис Пиър (Holby City, Doctors).

Според Бърти Карвел, сержант Мастерсън е почти противоположност на героя му – луда глава, груб, нахакан младок, в когото Далглиш вижда и потенциал, и опасност. От своя страна Мискин е недооценен талант; Далглиш я открива в малък полицейски участък и я взема под крилото си.

Според актьора, детективските истории няма да изгубят очарованието си скоро. Както казва авторката на книгите и създател на Далглиш – П. Д. Джеймс: „Хората обичат този жанр, защото създава ред от хаоса.“

За да се подготви за ролята по възможно най-професионален начин, Бърти Карвел се консултира с истински детективи, за да научи как действително протича работата им. За да обследва емоционалната история на героя пък, актьорът изчита любимите му поеми, от където излизат стиховете в главата на Далглиш.

Когато опознава героя добре, обаче, той стига до заключението, че веднъж станал детектив, Далглиш вече е престанал да бъде поет. Скърбящ, но прагматичен, поетичен, но трезв, резервиран, инспектор Далглиш се изправя пред случаи, които биха шокирали всеки от нас. Случващ се в суровата Англия от 1970-те човек остава с усещането, че това не е обикновен детективски сериал.

По Epic Drama от 14 март - всеки понеделник в 22:00 часа с повторение в четвъртък в 22:00 часа и в петък в 19:00 часа.