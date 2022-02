Viasat Nature: 10 неща, които може би не знаете за сурикатите

Съвсем новата поредица в 13 епизода показва всекидневните битки и радости на тези малки създания в непрекъснато променящата се среда. Накратко: много прилича на латино сериал, но с космати главни герои, които живеят в пустинята Калахари. Сурикатите са много сладки животни. Като цяло, обаче, знаем малко за тях, затова ето няколко интересни факта за симпатичните миньони.

1. Те живеят в големи, ГОЛЕМИ семейства. Както показва и поредицата „Имението на сурикатите: Възходът на династията“ сурикатите живеят на големи групи, които могат да включват до 50 животни. „Кланът“ се състои от няколко фамилии, като всяка от тях е доминирана от една двойка. Така до някъде приличат на колонии, водени от един лидер – най-често от женски пол.

2. Всеки член на клана има своя функция. Всеки сурикат има мисия: да помага в събирането на храна, да наблюдава за хищници или да защитава бебетата. Сурикатите-наблюдатели търсят да намерят най-високото място в околността, изправят се на задните си крака и „бият тревога“ – издават специфични звуци, в случай че се появи опасност.

Видео за „Имението на сурикатите: Възходът на династията“

3. Бебетата са като радиатори. Сурикатите ползват коремчетата си, за да се топлят през тежките зими. Когато коремчетата им изстинат, те ги „зареждат“ като се пекат на слънце, легнали по гръб. Да, като на плаж.

4. Всеки сурикат има индивидуален глас. Няма два суриката, които „да говорят“ еднакво. Подобно на хората, те имат различни гласове, за да могат да се разпознават, в случай, че не могат да се виждат.

5. Бебетата се раждат голи и слепи. Сурикатските бебета се раждат слепи и почти без никаква козина, затова прекарват първите четири седмици от живота си в дупката под земята, където са родени. В това време постепенно очите и ушите им се развиват и им пораства козина. Освен това заякват като се боричкат помежду си. Тоест те започват да се борят още преди да са прогледнали!

6. В тежки моменти могат да са големи егоисти. Сурикатите живеят в групи, но когато животът им е застрашен, те стават доста егоистични. Например, ако ги напада крокодил, биха бутнали някой от групата към нападателя, за да отърват собствената си кожа, без никакво колебание.

7. Враждите между фамилиите могат да завършат с много жертви. Сурикатите се бият помежду си за територия и тези вражди могат да завършат със смърт. Всъщност, сурикатите са едни от най-смъртоносните същества на планетата: около 20% от смъртните случаи сред сурикати са причинени от сурикати. В повечето случаи се опитват да избегнат конфликта с блъфове, но наложи ли се да влязат във война… става касапница!

8. Който порасте най-много, той става лидер. Йерархията на сурикатите е проста. Когато доминиращата женска в клана умре, най-често най-голямото й и най-тежко отроче става лидер. Но ако по-малката сестра надрасте кака си, започват свади. Така че всеки се опитва да стане по-голям като яде много!

9. Имат имунитет към отрова. Сурикатите не се страхуват от змии, защото имат защита към много от смъртоносните им ухапвания. Причината за това се корени в принадлежността им към семейство мангусти, които са известни с това, че могат да преодолеят ухапвания от кобри и други отровни змии.

10. Сурикатите не пият вода. Това не е защото предпочитат бира. Въпреки, че живеят в пустинята, те просто нямат нужда да пият вода: поемат течност чрез буболечките, които ядат. Толкова са яки.

Това са само няколко от нещата, които вероятно не знаете за сурикатите.

Coming Soon video Meerkat Manor : Rise of the Dynasty

