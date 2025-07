Поредна серия на нощния руски терор с дронове: В Харков и Кривой Рог (ВИДЕО)

Поредна нощ на масирана руска атака с дронове срещу цели в Украйна - както официалният канал на украинските ВВС в Телеграм, така и редица мониторингови канали в Телеграм го отчитат. Основни цели на руската атака за момента са вторият по големина украински град Харков, както и Кривой Рог - родният град на украинския президент Володимир Зеленски.

Според кмета на Харков Игор Терехов, който публикува информация в официалния си канал в Телеграм, руските "Шахед"-и са атакували града в продължение на 14 минути, като са нанесли 16 удара по район "Киев" в Харков. Има свалени руски дронове, но допълнително се изясняват данните. Военновременният ръководител на Харков Олег Синегубов също казва в канала си в Телеграм, че са ранени трима души - това е предварителна информация, оказана им е медицинска помощ.

Ръководителят на военновременната администрация на Кривой Рог Олександър Вилкул съобщава, че има поне 20-тина руски дронове "Шахед", които са атакували града. Заради атаката са наложени мащабни прекъсвания на тока, ВиК системата минава на генератори. Вилкул съобщава и за пожар след удар с дрон, но тепърва ще има повече данни.

Иначе местните власти в руската Воронежка област обобщават, че след снощната атака с дронове от страна на Украйна 27 души са потърсили медицинска помощ. 14 са приети в болница, включително 4 деца, двама ранени са в тежко състояние, обобщи губернаторът на областта Александър Гусев. Поради щети по няколко жилищни сгради и частни къщи, три семейства (шест души) са били настанени във временни центрове за настаняване (ВНН), добави Гусев - Още: Военният завод в Елец стана любим на украинските дронове, Воронеж също не успя да спи (ВИДЕО)

Russian media report that unidentified friendly drones paid a visit today to Russia’s Lipetsk, Rostov, and Voronezh regions.



Notably, it was loud in the city of Yelets, Lipetsk region. According to preliminary reports, the target was once again the "Energia" facility