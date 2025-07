Натрапник в дома на Кейти Пери я притеснява многократно: Певицата получи ограничителна заповед

Певицата Кейти Пери е получила постоянна ограничителна заповед срещу мъж, за когото се твърди, че продължава да я притеснява, като се появява в дома ѝ в Калифорния. Певицата е подала молба за ограничителна заповед срещу 43-годишния Рос Елиът Хедрик в средата на юни, а на 14 юли съдия удовлетвори искането ѝ, съобщи TMZ.

Кейти Пери потърси съдебна защита, след като мъж се появявал неканен няколко пъти през май в нейния имот в Санта Барбара. Хедрик, за който се смята, че е бездомен, е бил арестуван след първото му нахлуване, но това не го спира и той се връща отново седмица по-късно.

