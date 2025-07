Лавров се присмя на Тръмп: 50 дни, 24 часа. Тръмп отвърна: Може и по-малко от 50 дни (ВИДЕО)

"Както Дмитрий Песков вече каза, искаме да разберем какво точно стои зад изявлението (на Доналд Тръм и срока от 50 дни). 50 дни - по-рано бяха 24 часа, бяха и 100 дни - минахме през всичко това и наистина искаме да разберем какво мотивира президента на Съединените щати". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров и по този начин ясно показа отношението на Кремъл към голите дотук закани на Тръмп, които не са подплатени с действия - Още: В Кремъл още не са разбрали ултиматума на Тръмп: "Имаме нужда от време"

Лавров продължи, като заяви, че било ясно, че Тръмп се намирал под огромен натиск, даже "неприличен", от страна на ЕС и НАТО. ЕС и НАТО "безцеремонно" поддържали желанието на Зеленски Украйна да бъде "помпана" със съвременно "атакуващо" оръжие, което струвало все повече на западните данъкоплатци.

"Fifty days… Before that it was 24 hours, then 100 days. We've been through all of this before." — Lavrov said in response to Trump’s statements yesterday about the deadline. pic.twitter.com/bAXZ2EYqgj — WarTranslated (@wartranslated) July 15, 2025

На този фон, Тръмп обяви, че срокът Путинова Русия най-после да тръгне към истински мир в Украйна можело и да не е 50 дни, а по-малко. "50 дни не мисля, че е много, а може и да е по-скоро", заяви американският президент след пореден въпрос на място защо дава такъв дълъг срок - и не пропусна да се заяде, че трябвало този въпрос да го задават на предшественика му Джо Байдън:

“The deadline for Russia may come sooner than in 50 days.” — Trump said.



The U.S. President also stated that if no agreement is reached within 50 days, it would be “very unfortunate” — and tariffs along with other sanctions would then be imposed. pic.twitter.com/NPSr383s3O — WarTranslated (@wartranslated) July 15, 2025

А републиканецът-сенатор Линдзи Греъм написа в социалните мрежи, че Путин и антуражът му могат да се обадят на аятолаха, за да разберат какво ще се случи на 51-вия ден:

Sen. Lindsey Graham backs Trump’s weapons-for-Ukraine plan, calling it “welcome news,” especially with Europeans footing the bill. He also supports Trump’s threat of 100% tariffs on countries buying cheap Russian oil. “If Putin and others are wondering what happens on day 51, I’d… pic.twitter.com/s2TLzq8AtU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2025