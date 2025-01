Убили ли са руснаците австралийски военнопленник? В Канбера привикаха посланика на Москва (ВИДЕО)

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе обеща „най-строгите възможни действия“, ако съобщенията за австралийски гражданин, заловен по време на сражения в Украйна и екзекутиран от руските сили, се потвърдят. Той даде пресконференция на 15 януари, след като стана ясно, че 32-годишният учител от Мелбърн Оскар Дженкинс, сражаващ се като доброволец за украинските въоръжени сили, е бил заловен от руснаците през декември 2024 г.

Украински източници съобщиха пред 7News, че тялото на Дженкинс е било намерено, което предполага, че той е бил екзекутиран от похитителите си.

Още: Невероятното посрещане на боец от "Азовстал", прекарал 884 дни в руски плен (ВИДЕО)

Снимка: Facebook

Министерството на външните работи на Австралия е привикало руския посланик, за да изиска информация и да подчертае спазването на международното право.

Албанезе заяви, че правителството му иска „спешни разяснения“. Той определи съобщенията за смъртта на мъжа като „сериозно обезпокоителни“. „Ако е причинена някаква вреда на Оскар Дженкинс, това е абсолютно осъдително“, каза австралийският премиер, цитиран от CNN. Той не уточни евентуалните действия, които Канбера може да предприеме срещу Москва.

Още: Украйна си върна 25 военнопленници, сред които защитници на "Азовстал" (СНИМКИ)

В края на декември руските Telegram канали разпространиха видеоклип, на който се вижда как Дженкинс е облечен във военна униформа, разпитван и бит от похитителите си. Показано е как той съобщава името и произхода си, докато разпитващите му задават въпроси за желанието му да живее.

‼️ BREAKING: Australia has summoned the Russian ambassador following reports that an Australian volunteer fighting for Ukraine may have died while in captivity



"We have already summoned the Russian ambassador. We are working to ascertain whether Mr. Jenkins has come to harm, and… pic.twitter.com/dEojX6Ih59