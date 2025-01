В Курск севернокорейски военни изгониха руски пенсионери от дома им. Нов разстрел на 3-ма украински военнопленници (ВИДЕО)

В руската Курска област, където продължава операция "Курск" на украинската армия, видео от дрон запечата как няколко севернокорейски военни гонят руски пенсионери от дома им на студа, за да се скрият те самите от украински дрон в къщата им. Видеото от село Махновка бе предоставено от украинските военни на разузнавателната общност InformNapalm. От украинското въздушно разузнаване поясняват, че са сигурни, че става въпрос за севернокорейци заради характерни външни признаци и поради други разузнавателни данни, с които разполагат.

Ukrainian soldiers monitoring via drones observed North Korean soldiers forcing locals in the village of Makhnovka, Kursk Oblast, out of their homes to use them as shelters. Elderly residents were left in the cold while their homes became cover for North Korean troops,… pic.twitter.com/UcyHI09VRw