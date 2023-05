Как преминават изборите в Турция: с малко бой, но все пак всичко е спокойно (СНИМКИ+ВИДЕО)

Настоящият президент, който се бори за нов мандат на президентските избори днес, пристигна по обяд заедно със съпругата си Емине Ердоган и с един от внуците им в бронирана лимузина. Президентското семейство бе ескортирано от голям брой служители по сигурността.

Стотици хора очакваха президентската двойка пред входа на училището. Ердоган се ръкува с мнозина, усмихвайки се и разменяйки по някоя дума с тях. Президентът се фотографира с мнозина. След като отбеляза предпочитанията си в тъмната стаичка за гласуване, Ердоган пусна бюлетината в изборната урна и се разписа в протоколния лист

"Нека изборите бъдат благополучни за всички, за турската демокрация", пожела президентът, след като гласува. В кратко изявление, което направи пред репортерите, Ердоган открои значението на днешните избори за турската демокрация, пише БТА.

"Според данните, които получих от вътрешния министър (Сюлейман Сойлу), вотът преминава спокойно и без проблеми в цялата страна. Вярвам, че така ще бъде до края на изборния ден. Разбира се, много е важен вотът и на гражданите, които гласуват в поразените от разрушителните земетресения райони. Научих, че и там избирателите гласуват спокойно, нека да не се безпокоят. Изборите са от голяма важност за нашата страна, за демокрацията, за нейното бъдеще. Нека избирателите не се безпокоят за сигурността на вота. Използвам случая да поздравя всички служители, които обслужват избирателните секции”, заяви той.

По-рано днес правото си на глас употреби и кандидатът на Националния алианс Кемал Кълъчдароглу.

Все пак не през целия ден изборите преминават спокойно. Съобщава се за няколко сбивания и словесни пререкания пред изборните урни.

A fight broke out between voters at a high school polling station in #Istanbul's Bahçelievler district.



The reasons for the conflict are unknown. pic.twitter.com/pYn0HMucFH — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2023

Проблеми между поддръжници на Ердоган и Кемал Кълъчдароглу е имало още вчера и през нощта преди изборите.

On the eve of Turkey's elections, this fight on the metro in Istanbul perfectly sums up the elections in Turkey this year.



A Turkish nationalist attacks a Muslim man telling him to "Leave", likely because of his attire. But watch to the end 👊👏 #TurkeyElections #Secim2023 pic.twitter.com/1QBSq7bqUp — muslim daily (@muslimdaily_) May 14, 2023

Голям брой журналисти от страната и чужбина следят изборите в Турция. Над 600 хиляди полицаи са мобилизирани за охраната на изборите в цялата страна.

Трима са кандидатите за президентския пост – настоящият държавен глава Реджеп Тайип Ердоган (лидер на управляващата Партия на справедливостта и развитието), Кемал Кълъчдароглу (председател на основната опозиционна Народнорепубликанска партия) и Синан Оган (от алианса АТА). Освен президентски, днес се провеждат и парламентарни избори за определяне на състава на 600-местния турски парламент.

Кандидатът за президент трябва да получи повече от 50 процента от гласовете, за да спечели на първия тур на 14 май. В противен случай се насрочва втори тур (на 28 май) между двамата кандидати, които са получили най-голяма подкрепа. Кандидатът, който получи мнозинство от гласовете на втория тур, се избира за президент на Турция за срок от пет години.