Ковачевски се надява Калас да помага на Северна Македония за ЕС

"Очаквам с нетърпение да продължим тясното ни сътрудничество по двустранни въпроси, интеграцията на Северна Македония в ЕС", пише той. Премиерът на югозападната ни съседка благодари на Калас за твърдата ви подкрепа за пътя на Северна Македония към ЕС.

Той очаква тясното сътрудничество между Северна Македония и Естония да продължи още по теми като НАТО и Украйна.

Ковачевски най-сърдечно поздравява Калас за изборната победа в Естония. ОЩЕ: Партията на Калас печели парламентарните избори в Естония

Warmest congratulations dear @kajakallas on your election victory. I look forward to continuing our close cooperation on bilateral issues, 🇲🇰 EU integration, #NATO and #Ukraine. I'm grateful for your staunch support to North Macedonia's EU path.

