Нощен клуб потъна в Сърбия (ВИДЕО)

На плаващата платформа на клуб „Картел" се били събрали над 100 млади хора, включително гимназисти. Малко след полунощ платформата започнала да потъва, а много от посетителите започнали да скачат във водата.

Ръководителят на Сектора за извънредни ситуации съобщи, че са евакуирани общо 114 души. Сред тях е имало и 10 непълнолетни. Двама са били откарани в болница, заради алкохолно натравяне.

„Бяха ангажирани 30 пожарникари-спасители с 11 автомобила и пет специализирани екипа за спасяване и работа във водата, както и голям брой представители на жандармерията, полицията и спешна помощ", поясниха от сръбското вътрешно министерство.

A floating nightclub sank in #Belgrade, Serbian portal Blic



A mass brawl broke out in the crowded club after security guards asked some of the visitors to leave. The conflict spilled over to the bridge linking the club to the shore, causing the bridge to collapse, taking the… pic.twitter.com/yis5HkvuxB