Президентът на Косово: Тези, които изпълняват заповедите на Вучич, трябва да бъдат съдени

Вчера гражданите от населените предимно със сърби общини Звечан, Зубин поток и Лепосавич в Северно Косово протестираха пред сградите на общините, в които бяха избрани албански кметове. Сърбите бойкотираха изборите и не припознават спечелилите местната власт кметове. Протестиращите влязоха в сблъсъци с полицията в община Звечан. Десетки военни от мироопазващите сили на НАТО - КФОР - бяха ранени, пострадаха и около 50 протестиращи сърби.

"Сръбските нелегални структури, превърнати в престъпни банди, нападнаха косовската полиция, офицери от КФОР и журналисти. Тези неприемливи актове на насилие трябва да бъдат осъдени от всички. Тези, които изпълняват заповедите на Вучич (сръбския президент Александър Вучич - бел. ред.) за дестабилизирането на Северно Косово, трябва да бъдат изправени пред правосъдието“, написа Османи в социалните мрежи.

Serb illegal structures turned into criminal gangs have attacked Kosovo police, KFOR officers&journalists.



These unacceptable acts of violence should be condemned by all. Those who carry out Vucic's orders to destabilise the north of Kosovo, must face justice.