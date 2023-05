Ще има ли нова война в Косово след порция жестоко насилие? (ВИДЕО)

Призивът на Джокович идва на фона на жестоки сблъсъци в Северно Косово, които станаха факт заради смяната на местната администрация с албанци в райони с предимно сръбско население – тя стана след избори, но сърбите не ги считат за честни. Снощи имаше сблъсъци и с КФОР, като бяха ранени много членове на мироопазващите сили, 11 от които са италианци. КФОР опитаха да разпръснат протестиращи сърби, като при сблъсъците бяха използвани сълзотворен газ, шокови гранати и беше отговорено със запалителни средства от сърбите: Около 25 миротворци от КФОР са ранени при сблъсъци в Северно Косово

Around 25 NATO peacekeeping soldiers were injured as they prevented protesting Serbs from taking over the offices of one of the municipalities in northern Kosovo where ethnic Albanian mayors took up their posts last week https://t.co/v3JoygUJwA pic.twitter.com/iSoIU61dGX