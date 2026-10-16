"Русия оказва нарастващ натиск": Никушор Дан отговори ще задейства ли Румъния чл. 4 от НАТО

Румъния и Европа ще продължат да подкрепят Украйна във войната ѝ с Русия, която оказва нарастващ натиск, опитвайки се да „създаде напрежение в отношенията в европейските общества“, заяви румънският президент Никушор Дан в интервю, публикувано в петък от Bloomberg, предаде румънската информационна агенция Agerpres. На въпроса какво може да направи Европа, за да помогне на украинския президент Володимир Зеленски в контекста на влошаването на отношенията му с американския му колега Доналд Тръмп, Никушор Дан отговори, че „ще продължим да правим това, което вече сме направили".

„Сега ще проведем дискусия с президента Зеленски, както обикновено. Той ще ни каже с какви проблеми се сблъсква: зима, енергийни проблеми, финансиране. И как да продължим да го подкрепяме“, каза румънският президент в интервюто, дадено по повод посещението му в Брюксел за срещата на върха на ЕС.

Никушор Дан заяви, че „Украйна не е просто въпрос на международното право, а въпрос на собствената сигурност на Европа“. ОЩЕ: Румъния ще има реакция на атаките в Черно море: Никушор Дан иска допълнително оборудване

Руски ли са дроновете?

На въпроса дали дроновете, участвали в атаките в Черно море, са руски, президентът отговори, че „технически не можем да кажем сега, че са руски“.

„Това, което можем да кажем, е, че имахме стотици въздушни дронове на границата на делтата на Дунав с Украйна, които влязоха в румънска територия. И за голяма част от тях можем да кажем, че са руски, защото имаме фрагменти от тях, които имат руски компоненти вътре и които са били пренасочени по време на войната към румънска територия“, добави той.

Според Никушор Дан Русия атакува военноморски коридор, използван от Украйна за транспортиране на зърно до Босфора и други части на света.

Ще задейства ли Румъния чл. 4 от НАТО?

На въпроса дали Румъния ще задейства член 4 от Договора за НАТО, ако се окаже, че дроновете са руски, Никушор Дан каза, че „Русия оказва нарастващ натиск“.

„Не става въпрос само за тези събития. Става въпрос за всички събития, които се случват в Европа - в балтийските страни, в Полша.“ „Русия се опитва да създаде напрежение в отношенията в европейските общества, така че подкрепата на населението за помощта, предоставяна на Украйна, да намалее", обясни Никушор Дан. ОЩЕ: Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния (ВИДЕО)