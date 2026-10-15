Румъния ще има реакция на атаките в Черно море: Никушор Дан иска допълнително оборудване

Румъния иска да знае „всички данни“ относно инцидентите в нейните териториални води, след което ще има официална реакция, съобщи в четвъртък президентът Никушор Дан, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Думите му идват след руските атаки срещу кораби в румънските териториални води. „Изминаха сравнително малко часове и искаме да имаме всички данни за това какво точно се е случило. Но, очевидно, ще има реакция от румънската държава“, каза държавният глава в Брюксел, където ще участва в заседанието на Европейския съвет.

Допълнително оборудване в Черно море и общи действия с България

Никушор Дан заяви, че в четвъртък сутринта е провел кратък разговор с българския министър-председател и заедно с него ще се срещне с генералния секретар на НАТО, за да оцени реакцията на все по-честите предизвикателства пред сигурността в Черно море. ОЩЕ: Румънският президент: Източният фланг на НАТО е заплашен от Русия

„Интересуваме се от ситуацията със сигурността. Утре ще има дискусия за Украйна и обща дискусия за сигурността и сме много заинтересовани нашите опасения, свързани с Черно море, да бъдат включени в заключенията на дебата, а също и от подкрепата на Съюза за този център за гражданска сигурност, който искаме да изградим заедно с България“, спомена той.

„След тези инциденти може да има леко подобрение в заключенията, по наше предложение и това на България. Най-общо казано, става въпрос за необходимостта от допълнително оборудване в района на Черно море и функционализирането на този център за гражданска сигурност, проект на Европейския съюз, който Румъния и България водят", добави той. ОЩЕ: "Трябва да сме подготвени": Румъния за перспективата Русия да нападне Европа в следващите 2 години