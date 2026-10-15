Убийството на Илиян Филипов:

Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния (ВИДЕО)

15 октомври 2026, 19:37 часа 2165 прочитания 0 коментара
Снимка: X / RumenRadevPM
Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния (ВИДЕО)

НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби. Това пише в публикация в социалната мрежа X премиерът Румен Радев.

Премиерът благодари с пост в социалната мрежа на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след днешната им среща в Брюксел заедно с румънския президент Никушор Дан, за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг. България призовава за съвместни усилия за сигурността на корабоплаването в Черно море, допълва още Радев в публикацията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Европейски съвет Марк Рюте Румен Радев война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес