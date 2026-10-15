Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния (ВИДЕО)

НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби. Това пише в публикация в социалната мрежа X премиерът Румен Радев.
Thank you @SecGenNATO for the clear signal: Black Sea security is Eastern Flank security. NATO monitors closely the situation and stands ready to help 🇧🇬🇷🇴 strengthen anti-drone capabilities and maritime monitoring after recent attacks on merchant ships. Bulgaria calls for collective efforts towards safe navigation in Black Sea.— Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 15, 2026
Премиерът благодари с пост в социалната мрежа на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след днешната им среща в Брюксел заедно с румънския президент Никушор Дан, за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг. България призовава за съвместни усилия за сигурността на корабоплаването в Черно море, допълва още Радев в публикацията.