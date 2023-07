Страхотни бури в Сърбия и Хърватия, загинало е дете (ВИДЕО)

След Италия, Словения, Хърватия проливен дъжд, придружен с гръмотевици и бурен вятър, пристигна и в Сърбия. Първи пострада Сомбор, където силният вятър събори дървета. Дъжд с гръмотевици и в Суботица. Буреносният фронт ръхлетя Сърбия, движейки се от Словения на изток, носейки със себе си превалявания, гръмотевици и краткотраен силен, бурен вятър.

Very electro-active storm over Belgrade, Serbia on Friday evening (July 21). ⚡️



Heavy downpour as well, 20mm on my location at northern part of city. 🌧️ pic.twitter.com/kq0RE1rtEs