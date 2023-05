Стрелбата в Сърбия: Нападателят я планирал дълго време и имал списък с мишени

Момчето е имало и списък с мишени, които били „приоритет“, допълват властите. По-рано днес младежът откри огън с оръжието на баща си в училището "Владислав Рибникар" в центъра на Белград. Убити са най-малко 9 души - 8 деца и охранител. Ранени са още най-малко седем души.

Скицата, която е изготвил заподозреният, "прилича на нещо от видеоигра или филм на ужасите“, заяви говорителят на полицията, цитиран от BBC.

In Belgrade, Serbia, a 14-year-old student armed with his father's gun opened fire and killed eight children and a security guard in the first mass shooting there in a decade.



At least 7 others — six children and a teacher — were injured in the shooting.