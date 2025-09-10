Бивш капитан на ЦСКА, играл единствено за "червените" в България, тренира с друг столичен тим

Бившият национал на България и бивш капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски започна тренировки със Септември (София), предаде БТА. 30-годишният централен защитник за последно игра в Диошдьор, но от лятото е свободен агент, след като преди няколко седмици е прекратил отношенията си с унгарците. В момента той само поддържа форма с отбора на Септември като очаква оферти от чуждестранни клубове.

Божидар Чорбаджийски стои без отбор - поддържа форма със Септември

Вариант да подпише със септемврийци обаче няма, тъй като в селекцията на треньора Стамен Белчев има достатъчно футболисти на тази позиция. Там дори очакват до дни да излезе работната виза на нигерийския бранител и да се включи в състава.

Чорбаджийски, чийто по-малък брат Георги в момента е футболист на ЦСКА, също е юноша на "червените" и в България не е играл за друг отбор. През 2020 г. той напусна страната, за да подпише със Стал (Миелец) в Полша, а след това кариерата му продължи във Видзев (Лодз) и в унгарския Диошдьор.

За националния отбор на България има 11 мача, като дебютира при успеха с 4:3 над Люксембург на 9 юни 2016 г. и дори прави асистенция. Последната му изява с националната фланелка е на 12 юни 2022 г. при нулевото равенство с Грузия от Лига на нациите.

