Войната в Украйна:

Бивш капитан на ЦСКА, играл единствено за "червените" в България, тренира с друг столичен тим

10 септември 2025, 13:35 часа 561 прочитания 0 коментара
Бивш капитан на ЦСКА, играл единствено за "червените" в България, тренира с друг столичен тим

Бившият национал на България и бивш капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски започна тренировки със Септември (София), предаде БТА. 30-годишният централен защитник за последно игра в Диошдьор, но от лятото е свободен агент, след като преди няколко седмици е прекратил отношенията си с унгарците. В момента той само поддържа форма с отбора на Септември като очаква оферти от чуждестранни клубове.

Божидар Чорбаджийски стои без отбор - поддържа форма със Септември

Вариант да подпише със септемврийци обаче няма, тъй като в селекцията на треньора Стамен Белчев има достатъчно футболисти на тази позиция. Там дори очакват до дни да излезе работната виза на нигерийския бранител и да се включи в състава.

Още: В последния момент: От ЦСКА отправили обидно ниска оферта за футболист от Първа лига

Божидар Чорбаджийски

Чорбаджийски, чийто по-малък брат Георги в момента е футболист на ЦСКА, също е юноша на "червените" и в България не е играл за друг отбор. През 2020 г. той напусна страната, за да подпише със Стал (Миелец) в Полша, а след това кариерата му продължи във Видзев (Лодз) и в унгарския Диошдьор.

За националния отбор на България има 11 мача, като дебютира при успеха с 4:3 над Люксембург на 9 юни 2016 г. и дори прави асистенция. Последната му изява с националната фланелка е на 12 юни 2022 г. при нулевото равенство с Грузия от Лига на нациите. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: От сигурен трансфер за Левски, юноша на ЦСКА в крайна сметка замина за Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Божидар Чорбаджийски информация 2025
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес