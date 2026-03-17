Израел: Висшият ирански представител Али Лариджани е бил убит

Секретарят на иранския Висш съвет за нациноална сигурнот Али Лариджани е бил убит при израелски целенасочен удар през нощта. Това обяви израелският министър на отбраната Израел Кац, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Малко по-рано израелски медии съобщиха, че въоръжените сили на страната са взели на прицел Лариджани, но добавиха, че съдбата му не е известна. До момента няма официална реакция от страна на Иран.

В социалните мрежи бе публикувано писмо от Лариджани, който поднася съболезнования на близките на моряците, загинали при потопяването на иранска фрегата от военноморските сили на САЩ по-рано този месец.

От началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран бяха убити десетки представители на властите в Техеран.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал командира на иранските паравоенни сили "Басидж".

Иранският върховен ръководител аятолах Али Хаменей бе убит още в първия ден от войната - 28 февруари.