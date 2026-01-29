Бивш треньор в ЦСКА: Клубът максимално се е приближил до европейското ниво, ще е здравословно Левски да стане шампион

Бившият треньор в ЦСКА Александър Гицов коментира случващото се в българския футбол в последните няколко месеца. Младият специалист, който работи при „армейците“ като част от щаба на Нестор Ел Маестро, говори пред колегите от „Гонг“ и бе категоричен, че „червените“ са успяли да достигнат до едно добро европейско ниво, като стил на работа и организация. Той също така обърна внимание и на битката за титлата в Първа лига.

Според Александър Гицов ще бъде здравословно за българския футбол, ако Левски успее да свали Лудогорец от върха и спечели шампионската титла. По думите му „сините“ имат силите да запазят разликата от седем точки, която имат пред „орлите“.

„В следващите години успехите на ЦСКА ще са много повече“

„Убеден съм, че резултатите в ЦСКА ще дойдат рано или късно, защото говорим за организация на много високо ниво и много подобрения в сравнение с времето, в което аз бях в клуба. През последните години са се направили много нови неща и клубът максимално се е приближил като организация и начин на работа до европейското ниво, което гоним от толкова много години. Аз заминах за Австрия през 2008 година да уча и тогава започна проектът на Ред Бул. Техният проект ми напомня на това, което сега се случва в ЦСКА“.

„Каквото и да си говорим, един клуб не е игра на Football Manager, в която ти пробваш една група от играчи и нещата се случват. Много често нещата се получават на принципа на проба и грешка. Това е естествен процес, който няма как да прескочиш. Смятам, че ЦСКА малко или много го извървя този процес и си мисля, че през следващите години успехите ще бъдат много повече и въз основа на създадената организация ще много много по-дълготрайни и стабилни“.

Битката за титлата

„Ще е здравословно във всяко едно отношение, ако Левски стане шампион. Виждаме и на други места лиги, които имаха подобен тип доминант като Швейцария и Гърция в последните години започнаха да печелят и други клубове, като това спомогна за развитието на тези клубове и за развитието на лигата като цяло. За мен по-голямата конкуренция и възможността повече клубове да са на сравнително близко ниво като спортни възможности, ще повлияе добре и на лигата. Смятам, че подобно разнообразие би било ползотворно за развитието на нашата лига като цяло“.

„Левски през есента успяха да бъдат най-стабилния отбор като развитие. Нямаха амплитуди в тяхната спортна форма, задържаха я и тази константност им помогна да стигнат до резултатите, от които имат нужда, за да са там, където са. Ако успеят да задържат това ниво и тази стабилност и дори в тежки моменти, предполагам ще има такива, смятам, че преднината им вече е доста голяма и ще бъде трудно на другите отбори да ги задминат в класирането“, обясни Александър Гицов.

