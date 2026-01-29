Силният човек в ЦСКА: Осигурихме всичко, което искаше Христо Янев, ще опитаме да привлечем още 1-2 нови

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов коментира случващото се в клуба само няколко дни преди подновяването на първенството. Босът на „армейците“ говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че на този етап зимната селекция в тима е на 90 процента завършена. По думите му ръководството на „червените“ е осигурило на треньора Христо Янев всичко, което той е поискал като нови играчи.

Вангел Вангелов говори за зимната селекция в ЦСКА

Вангел Вангелов също така разкри, че в момента ЦСКА води разговори с няколко футболисти за евентуалното им пристигане в отбора. Той допълни, че ако се стигне до положителен развой, то „червените“ ще ги привлекат. Босът на българския гранд обаче отказа да коментира на кои позиции се подвизават въпросните състезатели. Ако пък „армейците“ не успеят да вземат сега тези футболисти, ще опитат да го направят през лятото.

„На 90 процента са приключили нещата със селекцията“

„На 90 процента според мен са приключили нещата със селекцията. Ако успеем да вземем още един или двама футболисти, ще го направим. Ако не, ще го оставим за лятото. Всичко, което искаше Христо Янев, го осигурихме. Естествено, винаги може да подобрим състава. Водим разговори с няколко футболисти, ако се стигне до положителен развой, ще ги привлечем. Засега не искаме да разкриваме за какви позиции става въпрос“, каза Вангелов.

