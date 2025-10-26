Боримиров се усъмни в съдийството: Ако зависи изцяло от нас, шансовете на Левски за титлата са големи

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров направи любопитен коментар по повод битката за титлата в Първа лига. Бившият полузащитник гостува при колегите от „БНТ“ като бе категоричен, че ако нещата зависят изцяло от „сините“, то шансовете им да свалят Лудогорец от върха са големи. Той допълни, че в последните два мача съдийството е било нормално и се надява това да продължи през целия сезон. Както е известно, в последните си два двубоя Левски се наложи над Черно море и Добруджа.

Боримиров също така говори и по наболелите напоследък теми около Левски – скандалът със Светослав Вуцов в националния отбор, интересът на SportRepublic към мажоритарния пакет акции на клуба, както и работата на треньора Хулио Веласкес, който наскоро преподписа своя договор със „сините“.

Битката за титлата

„Искаме във всеки мач, в който играем, да показваме класа, ниво и да израстваме, тъй като искаме да радваме и нашите фенове, които ни подкрепят, независимо дали сме гости или домакини. Винаги се чувстваме като домакини. Ако зависи изцяло от нас, мисля, че шансовете ни са големи. Виждаме, че в последните два мача има нормално съдийство и се надявам това да продължи през целия сезон“.

„Мисля, че има доста срещи до края на сезона. В този ред на мисли, ние ще имаме трудни и тежки двубои, но ако искаме да си запазим позицията, която към момента заемаме, ще трябва да побеждаваме всеки един от тях. Ние искаме първо да побеждаваме във всеки един мач, говорили сме си го. Позицията, в която се намираме, ни задължава да се борим за първото място. Имаме футболистите, прекрасен треньор и още по-прекрасна публика, която е зад нас“.

Работата на Хулио Веласкес

„Ние сме изключително доволни от неговата работа (б.р. - на Хулио Веласкес). Още когато дойде на 6 януари тази година, той с работата си, порядките, дисциплината, изисквания, които вкара в отбора, виждаме какво израстване претърпя нашия тим. Върхът на сладоледа можем да кажем, че бяха впечатлен от мача ни във Варна, когато нашата публика започна да скандира неговото име. През този период от 10 месеца успя да промени мнението на доста критици, радващото за нас е начинът, по който играе Левски, се харесва не само на нашите привърженици, а и на други хора“.

Скандалът със Светльо Вуцов

„За проблемите на Светослав Вуцов в националните отбори разбрахме от позицията на Божидар Митрев. Искам да кажа, че клубът изцяло застава и зад двамата, тъй като ние успяхме да съберем информация за случилото. Срещата, която направихме в БФС, беше по-скоро информационна и с цел да разменим гледните точки на двете страни. Топката е изцяло в Българския футболен съюз и се надявам те да вземат важното и правилно решение“.

„Мисля, че БФС трябва да си проведе своето разследване на базата на информацията, която е получил. На Вуцов тази ситуация не му влияе, видяхме го концентриран и след тази среща на мача с Черно море, и срещу Добруджа, когато показа своите качества. Не мога да кажа какво е правилното решение от страна на БФС, защото не съм запознат с информацията, която протича между Георги Иванов и треньорите. Решението за евентуално завръщане в националния отбор на Вуцов ще бъде взето, след като се разбере какво са взели от БФС“.

Срещата на Сираков с представители на SportRepublic

„Имало е спонтанна среща, на която аз не присъствах. Били са хора от надзорния съвет, но затова ние излязохме и с изявление от страна на клуба, тъй като няма какво да се каже. Излязохме с позицията на базата на това, че в последните дни се повдигна информация, че има интерес. Има запитвания през определено време, но конкретно за предложение, който да дойде и да иска да купи акциите на Левски, не е имало. Надзорният съвет на клуба предложи на хората, с които се срещна, да си направят одит и въз основа на това да направим втората крачка“, каза изпълнителният директор на Левски.

ОЩЕ: Драган Шолак води съдебна война за собствената си компания, а иска да купува Левски: Защо сега?