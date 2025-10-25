Войната в Украйна:

Драган Шолак води съдебна война за собствената си компания, а иска да купува Левски: Защо сега?

Темата на седмицата - Sport Republic (пак) проявява интерес към Левски. Мажоритарният собственик на "сините" Наско Сираков потвърди информацията с подробна публикация в социалните мрежи. От нея стана ясно, че столичани са водили разговори с представители на компанията още през лятото, но на този етап има застой в преговорите. Защо обаче основният инвеститор в Sport Republic Драган Шолак поднови интереса си точно сега, когато води съдебни битки за създадения от самия него United Group?

Нека дадем контекст на събитията. United Group е създадена от Драган Шолак през 2000 г. Започвай като малък кабелен оператор в Централна Сърбия, но впоследствие се превръща в една от доминиращите медийни компании в Югоизточна Европа. От 2019 г. мажоритарният ѝ собственик е базираният във Великобритания инвестиционен фонд BC Partners. Шолак е миноритарен акционер, но със значителен дял от около 40%.

United Group има бизнес и в България от 2019 година, когато придобива Нова Броудкастинг Груп“ и мобилния оператор „Виваком". На 17 юни 2025-а от оперативното управление на „Юнайтед груп“ бяха отстранени основателят и председател на надзорния съвет Драган Шолак и изпълнителната директорка Виктория Боклаг. На тяхно място бяха назначени Стан Милър и Либор Вончина.

Това беше преломен момент в развитието на компанията. Запомнете - 17 юни! Шолак обаче не остави нещата така. Той заведе дело в Холандската търговска камара към Апелативния съд в Амстердам, от която поиска започне разследване срещу „Юнайтед груп“ за „сериозна управленска криза“. Наскоро обаче искът бе отхвърлен. Това бе разтълкувано от медиите в Европа като сериозен удар по амбициите на Шолак да си върне позициите във фирмата.

И на този фон Sport Republic, в която основен инвеститор е сръбският бизнесмен, проявява интерес към Левски, след като веднъж вече се е отказал от "сините" - през 2023-та. Важно е да се отбележи, че първата среща между Наско Сираков и изпълнителния директор на групата г-н Дирк Геркенс - в средата на юни, съвпада с периода на отстраняване на Шолак от United Group. Въпреки влизането в съдебна битка с United Group по-късно, Драган Шолак и неговите хора изпращат писмо на 2 август, което преповтаря казаното на първата среща.

Не е ли странно да губиш влиянието си в огромна корпорация, която оперира в Югоизточна Европа, а в същото време да искаш да си купиш един от двата най-големи клуба в България? "За Шолак загубата на делото е повече от юридическа – тя представлява драматичен спад както в корпоративното, така и в личното му влияние. Някога провъзгласен за медиен магнат на Балканите и самопровъзгласен защитник на свободата на печата, днес той се озовава изключен от компанията, която му донесе богатство", пише в статия на eureporter.co, споделена и от комуникационния директор на Левски Климент Йончев.

Напомняме, че два от отборите на Sport Republic - Валансиен и Саутхемптън, никак не се радват на добри времена. Отново през турбулентния юни на Драган Шолак му се наложи дори да обяснява, че няма намерение да продава "светците".

Неуспехите на Sport Republic, и в частност личните такива на Драган Шолак, със сигурност са пробудили съмнения в ръководството на Левски. "Вниманието към детайла, правилният тайминг за всеки ход и погледът над цялата картина е това, което прави разликата между победа и загуба. Не само на терена", написа Климент Йончев в поста си, а разтълкуването на многозначната мисъл оставяме на уважаемия читател.

